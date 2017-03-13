Acun kupayı kaldırdı, sevgilisiyle kutladı

Acun Ilıcalı ve ekibi Survivor'ın çekimleri için bulundukları Dominik'te pek çok farklı ülkenin yer aldığı futbol turnuvasında kupayı kazandı.

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, ekibiyle birlikte Dominik Cumhuriyeti’nde Survivor’ın çekimlerini sürdürüyor. Çekimler sürerken de Ilıcalı ve ekibi eğlenmeyi de ihmal etmiyor. Dominik’te diğer ülkelerin de yer aldığı kumda futbol turnuvası yapan Ilıcalı ve ekibi şampiyon olarak kupayı kaldırdı.

ACUN ASİST, OĞULCAN GOL KRALI

Acun Ilıcalı, Dominik’te şampiyon olma sevincini Instagram’dan fotoğraflar paylaşarak yaşadı. Yakın dostu Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin, gol kralı olurken Ilıcalı’nın kendisi de asist kralı oldu. Acun Ilıcalı, kazandıkları kupa ile bol bol fotoğraf çektirdi.

Sevgilisi Şeyma Subaşı ve kızı Melisa ile de fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen Ilıcalı, bunları Instagram’ın yeni çoklu fotoğraf özelliği üzerinden paylaştı.