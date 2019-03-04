“Ad-Hoc Komite’de oybirliği esastır”

BRT’de yayınlanan Birinci Boyut programına katılan Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy, Meclis İç Tüzük Yasa önerisinin görüşüldüğü ve kendisinin de başkanlığını yürüttüğü Ad-Hoc Komite’de oybirliği olmaması halinde görevini tamamlamış olacağını ve devam etmeyeceğini açıkladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy, Meclis İç Tüzük Yasa Önerisi’nin görüşülmesi için Ad-Hoc Komite’nin kurulmasına tüm siyasi partilerin destek verdiğini söyledi.

Akansoy “İç Tüzük çalışan bir Ad-Hoc Komite’nin esası oybirliği ile çalışmalarını sürdürmesidir. Bu yasa önerisi Halkın Partisi’nden geldi, Bakanlar Kurulu’ndan gelmedi.Yani bu yasa önerisi bize ve diğer hükümet ortaklarına da sorularak şekillendirilmiş bir içeriğe sahip değil. CTP ve muhalefette dahil diğer partilerde Meclis İç Tüzüğü’nde değişiklik yapılmasına onay verdi ve komite kuruldu” dedi.

Meclis İç Tüzüğü’nün önemi ve oybirliği gerektirmesinden dolayı hassas bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Akansoy, “Dolayısıyla biz Halkın Partisi’nden gelen her öneriye ‘evet’ deme durumunda değiliz elbette. Komite Başkanı olarak konuya hassasiyet gösteriyorum. Meclis Başkanı’nın devreye girmesini bir uzlaşmanın yaratılmasını hem muhalefetin hem de hükümetin bir görüş birliği ile komitede oluşturulmasını sağlamaya çalışıyorum. Meclis İç Tüzük Yasa Önerisi’ne ilişkin çalışmalarda gelişme var. Bu konuda herhangi bir problem görmedim. Kural çerçevesinde süreç ilerlemektedir. Hükümetin diğer ortakları anamuhalefetin peşinden koşuyor gibi bir söylemde şık olmadı. Mesut Genç milletvekili arkadaşımızın söylediklerini birazcık heyecanına verdim çok fazla da üzerinde durmadım” diye konuştu.

Şuan yürürlükte olan Meclis İç Tüzüğü’nün mutlak olarak uygulanmasını konusunda tüm siyasi partilere mutabakat olduğunu Meclis Başkanı’na ilettiklerini belirten Akansoy, “En katı şekilde varolan iç tüzüğün uygulanması isteniyor” dedi.

Akansoy, Meclis İç Tüzük’le ilgili yeni öneride vekillere ceza uygulanması noktasında hükümet ortaklarının farklı görüşte olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

“Ceza yönteminin uygulanmasına biz olumlu bakmıyoruz. Cezalandırarak Meclis birleşiminin düzeninin sağlanmasını demokratik bulmuyoruz.Yeter ki Meclis Tüzüğü tam olarak uygulansın. Biran önce bu çalışma bitirilsin bir pazarlığa girilsin meselesi değil. Sakin olmak lazım. Eğer uzlaşı ile olursa olur. Olmazsa zaten olmaz.Meclis İç Tüzüğü Ad-Hoc Komitesi oybirliği ile çalışmazsa bu komite çalışmıyor olacak”