Süper model Adriana Lima, kendisinin üçüncü, erkek arkadaşı Andre Lemmers'in ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Bir erkek bebeği olan Lima'nın oğluna verdiği isim de açıklandı.

Dünyaca ünlü süper model Adriana Lima, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. 41 yaşındaki Victoria’s Secret meleğinin yeni doğan bebeği, erkek arkadaşı Andre Lemmers ile birlikteliğinden ilk çocuğu. People dergisi, Brezilyalı modelin 29 Ağustos’ta doğum yaptığını duyurdu.

Lima ve Lemmers çifti, oğullarına Cyan Lima Lemmers adını verdi. Lima ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Lima’nın Sırp basketbolcu Marko Jaric ile evliliğinden 12 yaşında Valentina ve 19 yaşındaki Sienna adlarında iki kızı bulunuyor.

Ünlü model, hamile olduğunu şubat ayında yayınladığı bir TikTok videosuyla duyurmuştu. Lima, kameraya evde yaptığı gebelik testinin sonucunu göstermişti.

People dergisine konuşan kaynaklar, bebeğin dudaklarının ve gözlerinin annesine benzediğini söyledi.

Dünyaca ünlü iç çamaşırı markası Victoria's Secret modeli olarak ünlenen Lima, 2003, 2007, 2008, 2010 ve 2012 yıllarında markanın defielelerinde boy gösterdi.