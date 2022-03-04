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Afganistan'da Camide Düzenlenen Bombalı Saldırıda 2 Kişi Öldü, 18 Kişi Yaralandı

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Afganistan’ın Paktiya vilayetinde bir camide düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Afganistan'da Camide Düzenlenen Bombalı Saldırıda 2 Kişi Öldü, 18 Kişi Yaralandı

Taliban yönetiminin Paktiya Emniyet Amiri Mevlevi Keramet, basına yaptığı açıklamada, Paktiya'nın Dend Patan ilçesinde bir camide akşam saatlerinde bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Keramet, 18 kişinin de yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları ise saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 20’den fazla kişinin de yaralandığını öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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