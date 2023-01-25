Afganistan’da dondurucu soğuklardan 104 kişi yaşamını yitirdi

Yerel basına açıklamalarda bulunan Rahimi, son birkaç haftadır Tahar, Bedahşan, Nimruz, Kandahar, Lagman, Gazni, Uruzgan, Cüzcan, Sar-i Pul, Faryab, Paktika, Belh, Samangan, Bamyan ve ülkenin diğer bölgelerinde yoğun kar yağışı, dondurucu soğuklar ve gaz nedeniyle boğulma gibi sebeplerle aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu toplam 104 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Isıtma sisteminin olmadığı, para sıkıntısı çeken Afganistan’da, insanlar ısınabilmek için genellikle kömür, odun veya sıvı gaz kullanıyor ve bu birçok durumda gaz sızıntısı veya karbon monoksit nedeniyle insan hayatına mal oluyor.
Aşırı soğuk hava ve kar yağışı, sıcaklığın eksi 30 santigrat dereceye düştüğü Ocak ayının ilk haftasından bu yana Afganistan’ın bazı bölgelerini kasıp kavurdu.
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