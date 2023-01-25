  • BIST 5.297,77
  • Altın 1176.243
  • Dolar 18.7906
  • Euro 20.503
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Afganistan’da dondurucu soğuklardan 104 kişi yaşamını yitirdi

» »
Afganistan Doğal Afet Yönetimi ve İnsani İşler Bakanlığı Sözcüsü Shafiullah Rahimi yaptığı açıklamada, ülkede son iki hafta içinde yoğun kar yağışı ve dondurucu hava yüzünden 104 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Afganistan’da dondurucu soğuklardan 104 kişi yaşamını yitirdi

Yerel basına açıklamalarda bulunan Rahimi, son birkaç haftadır Tahar, Bedahşan, Nimruz, Kandahar, Lagman, Gazni, Uruzgan, Cüzcan, Sar-i Pul, Faryab, Paktika, Belh, Samangan, Bamyan ve ülkenin diğer bölgelerinde yoğun kar yağışı, dondurucu soğuklar ve gaz nedeniyle boğulma gibi sebeplerle aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu toplam 104 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Resmi verilere göre son 2 haftada aralarında çocukların da olduğu 104 kişi yaşamını yitirdi. 

Isıtma sisteminin olmadığı, para sıkıntısı çeken Afganistan’da, insanlar ısınabilmek için genellikle kömür, odun veya sıvı gaz kullanıyor ve bu birçok durumda gaz sızıntısı veya karbon monoksit nedeniyle insan hayatına mal oluyor.

Aşırı soğuk hava ve kar yağışı, sıcaklığın eksi 30 santigrat dereceye düştüğü Ocak ayının ilk haftasından bu yana Afganistan’ın bazı bölgelerini kasıp kavurdu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya’dan nükleer reaktör iddiası: Kalkan olarak kullanıyorlar23 Ocak 2023 Pazartesi 21:50
  • Resmi ziyarette ellerini cebine sokan Japonya Başbakan Yardımcısı, annesinden fırça yedi23 Ocak 2023 Pazartesi 19:12
  • Çeçen lider Kadirov, Kuran yakılmasına ateş püskürdü23 Ocak 2023 Pazartesi 10:57
  • Pakistan'da yaklaşık 220 milyon kişi elektriksiz kaldı23 Ocak 2023 Pazartesi 10:48
  • Rusya’dan Washington ve Brüksel’e suçlama22 Ocak 2023 Pazar 19:32
  • Zelenskiy’den gıda krizi uyarısı geldi22 Ocak 2023 Pazar 17:33
  • Zelenskiy’den Tahıl Koridoru’ndaki rolü nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgü21 Ocak 2023 Cumartesi 18:39
  • Çin: Büyük ölçekli bir koronavirüs dalgası olasılığı çok düşük21 Ocak 2023 Cumartesi 15:42
  • Rusya’dan dikkat çeken adım: Moskova’da bazı binaların çatılarına hava savunma sistemi yerleştirildi20 Ocak 2023 Cuma 22:08
  • Çin internette COVID-19 ile ilgili "dezenformasyonu" engelleyecek20 Ocak 2023 Cuma 19:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti