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Afrika’dan Yakın Doğu’ya Uzanan Başarı Hikayeleri… Dr. Abdikarim M. Abdi Ülkemizde Akılcı İlaç Kullanımı ile İlgili Çalışmalar

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Afrika’dan Yakın Doğu’ya Uzanan Başarı Hikayeleri… Dr. Abdikarim M. Abdi Ülkemizde Akılcı İlaç Kullanımı ile İlgili Çalışmalar
Afrika’dan Yakın Doğu’ya Uzanan Başarı Hikayeleri… Dr. Abdikarim M. Abdi Ülkemizde Akılcı İlaç Kullanımı ile İlgili Çalışmalar

Dünyanın dört bir yanında yabancı öğrencileri bünyesinde barındıran Yakın Doğu Üniversitesi, öğrencilerine 21. yüzyıl yaşam becerilerini kazandırma, akılcı çalışma sistemleriyle hedeflerine adım adım ilerlemelerini sağlama misyonuyla en iyi koşullarda  yeni eğitim modelleriyle eğitim sunarken, öğrencilere eğitimleri sonrasında da başarı hikayeleri yazdırıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı’nda Öğretim Görevlisi olarak çalışan, aynı zamanda Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göğüs hastalıkları başta olmak üzere yoğun bakım, geriatri, ilaç danışma merkezi ve diğer kliniklerde klinik eczacı ve fakülteye bağlı klinik eczacılık uygulamaları dersinin koordinatörü olarak görev yapan Dr. Abdikarim M. Abdi de ülkemizde akılcı ilaç kullanımının ülke genelinde iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik araştırmalara imza atıyor.

Somali’den Kuzey Kıbrıs’a Uzanan Bir Eğitim Ve Başarı….

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Somali Cibuti de doğan ve Kuzey Kıbrıs’ta Yakın Doğu Üniversitesinde eğitim alan Dr. Abdikarim M. Abdi, klinik eczacılık alanında yaptığı çalılmalarla 2017 yılında, Seul’de düzenlenen FIP kongresinde en iyi akademik poster ödülüne layık görüldü. Abdi’nin araştırma alanları arasında ilaca ilişkin problemler, ilaç kullanım profilleri, hasta eğitimi ve sağlık profesyonelleriyle işbirliği yer alıyor. Abdi’nin bu konularda birçok uluslararası bildirisi ve makalesi de bulunuyor.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde Elde Edilen Üstün Başarı… 

Yüksek Lisans eğitimi için 2013 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen Dr. Abdikarim M. Abdi, eğitimini Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı’nda 2014 yılında üstün başarıyla tamamladı. Aynı yıl aynı bölümde burslu olarak ÖYP (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı) başlayan Dr. Abdikarim M. Abdi, doktora tezinde klinik eczacılık uygulamaları ile bu uygulamalarla ilgili becerilerin değerlendirilmesine yönelik ideal bir modelin geliştirilmesi üzerine araştırmalar yaptı. Dr. Abdikarim, Kkinik eczacılık eğitimi konusundaki çalışmalarının yanı sıra akılcı ilaç kullanımının ülke genelinde iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik araştırmalarına Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde devam ediyor.

Dr. Abdikarim M. Abdi, Lisansüstü eğitimi sırasında Lefkoşa’daki Kıbrıs Uluslararası Öğrenci Derneği’nin kurulmasına öncülük ederek, derneğin üyesi olarak çalışmaya da devam ediyor. İstanbul’da faaliyet gösteren Doğu Afrika Araştırma ve Kalkınma Derneği kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesi de olan Dr. Abdikarim M. Abdi, aynı zamanda Amerika Klinik Eczacılık Akademisi (ACCP) ve Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) akademik birimi üyesi olarak da görev alıyor. 

Okul hayatı boyunca en başarılı 3 öğrenciden biri olan Abdi, 2004 yılında girdiği ülke genelinde yapılan sınavda ilk 10 öğrenci arasına girmeyi başararak Dünya İslam Bankası’ndan burs almaya hak kazandı.  Bu bursla Ürdün Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, PharmD programına kabul edilen Dr. Abdikarim, üniversite hayatı boyunca eczacılık öğrencileri birliğinin başkanlığını yürüterek Ürdün ve Kuzey Somali’de gençlere yönelik birçok sosyal organizasyonun düzenlenmesine öncülük etti.

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