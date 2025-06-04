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Ahmet Aydın: Yeni plaka düzenine geçiş Haziran sonu olabilir

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Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, yeni plaka düzenine geçişin Haziran sonu gerçeklemesini öngördüklerini söyledi.
Ahmet Aydın: Yeni plaka düzenine geçiş Haziran sonu olabilir

Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, yeni plaka düzenine geçişin Haziran sonu gerçeklemesini öngördüklerini söyledi.

 TAK’a açıklama yapan Ahmet Aydın, mevcut plaka düzeninin (iki harf üç sayı- AA 001) dolmak üzere olmasından dolayı Bakanlar Kurulu’nun plaka düzeninin iki harf üç sayı bir harf (AA 001 A) şeklinde olması yönünde karar ürettiğini belirtti.

 

Ahmet Aydın, şu anda verilen plaka numaralarının ZU ile başladığını, yeni düzene geçişin satışlara bağlı olarak Haziran sonu gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.

 

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