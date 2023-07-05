Ahmet Serdaroğlu: "Masada HP üzerinde talep edeceğiz”

HÜR-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hayat pahalılığının açıklanması sonrası İstatistik Kurumu’nun kendisini tartıştırmaktan bu aya mahsus çekindiğini ve aylardır Türkiye ile kıyasladığımızda HP’nin bu şekilde çıkması gerektiğini dikkati çekti.

HÜR-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hayat pahalılığının açıklanması sonrası İstatistik Kurumu’nun kendisini tartıştırmaktan bu aya mahsus çekindiğini ve aylardır Türkiye ile kıyasladığımızda HP’nin bu şekilde çıkması gerektiğini dikkati çekti.

Serdaroğlu şöyle konuştu; “Yani yüzde 25-26’ların konuşulması asgaride artış… Bunu telaffuz etmek ihanettir. Haziranın çok yüksek çıkacağını yüzde 15’lere dayanacağını düşünüyorduk. Yüzde 3’lerde canı çekenler vardı. Söylemlerle yaşananlar arasında büyük bir fark var.

Market eğitim sağlık, ulaşım.. Sosyal devlet olmaktan çıkmış durumdalar. En büyük düşmanı sendikaları görüyorlar ama en büyük düşman devlete enflasyondur. Doğru verilerle plan program yapmak lazım. Dertleri koltuk… Halkını kaybediyorlar, farkında değiller… Eğriyi doğruyu konuşmamız lazım...

Yapılan dengesiz zamlarla, bu denetimsizlikle… Kendi ellerinizle yükseltiyorsunuz enflasyonu dedik. Serbest piyasa dediğin şeyin adabı var.

Türkiye ile fark neden bu kadar? Neden bu ay böyle oldu? İstatistik kurumu kendisini tartıştırmasın diye normali seçtiler… Bu aylara kadar hep böyle olmalı idi. Yarın itibariyle asgari ücret komisyonunda, masada olmaya hazırız. Federasyon olarak hazırız...”