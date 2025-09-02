Ahmet Tuğcu: Gerçek sabotajcı Kıb Tek Yönetim Kurulu’dur

Bakanlar Kurulu tarafından grevi 60 gün süreyle ertelenen El-Sen, Teknecik Elektrik Santrali önünde basın açıklaması yaptı.

El Sen Başkanı Ahmet Tuğcu basına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Gerçek sabotajcıların bulunup yargı önüne çıkarılması için mali polise şikayetimiz vardı. Bizimle iki arkadaşımız bilgi paylaştığı için görev yerleri değiştirildi. Suçlu bu santralde 7/24 elektrik olması için çalışan emekçiler mu yoksa, 435 mw kapasitenin 290 mw’ını kullanabildiğimiz, gerekli parçaların alınmaması, gerekli bakımların yapılmaması nedeniyle KIBTEK yönetim kurulu mudur? KIBTEK’te sabotaj varsa, sabotaj yapan KIBTEK Yönetim Kurulu, Genel Müdürü ile santrallerin işletmesinden sorumlu müdür muavinidir.”