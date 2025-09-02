  • BIST 11300.45
  • Altın 4608.251
  • Dolar 41.1551
  • Euro 48.0564
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKATrump'ın masasındaki Gazze planı ortaya çıktı: 10 yıl ABD yönetecek

Ahmet Tuğcu: Gerçek sabotajcı Kıb Tek Yönetim Kurulu’dur

» »
Bakanlar Kurulu tarafından grevi 60 gün süreyle ertelenen El-Sen, Teknecik Elektrik Santrali önünde basın açıklaması yaptı.
Ahmet Tuğcu: Gerçek sabotajcı Kıb Tek Yönetim Kurulu’dur

Bakanlar Kurulu tarafından grevi 60 gün süreyle ertelenen El-Sen, Teknecik Elektrik Santrali önünde basın açıklaması yaptı.

El Sen Başkanı Ahmet Tuğcu basına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Gerçek sabotajcıların bulunup yargı önüne çıkarılması için mali polise şikayetimiz vardı. Bizimle iki arkadaşımız bilgi paylaştığı için görev yerleri değiştirildi. Suçlu bu santralde 7/24 elektrik olması için çalışan emekçiler mu yoksa, 435 mw kapasitenin 290 mw’ını kullanabildiğimiz, gerekli parçaların alınmaması, gerekli bakımların yapılmaması nedeniyle KIBTEK yönetim kurulu mudur? KIBTEK’te sabotaj varsa, sabotaj yapan KIBTEK Yönetim Kurulu, Genel Müdürü ile santrallerin işletmesinden sorumlu müdür muavinidir.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Bakanlar Kurulu, El-Sen'in grevini 60 gün erteledi02 Eylül 2025 Salı 08:54
  • Erhürman: Müzakereler, hep Türkiye Cumhuriyeti'yle paralel yürüdü, bundan sonra da böyle yürüyecektir02 Eylül 2025 Salı 07:55
  • Valensiya ödemeleri yarın yapılıyor01 Eylül 2025 Pazartesi 18:10
  • Bir haftada 14 yangın01 Eylül 2025 Pazartesi 18:09
  • Üç ani ölümle ilgili ileri tetkik yapılacak01 Eylül 2025 Pazartesi 16:39
  • İki ayrı bölgede yangın01 Eylül 2025 Pazartesi 16:33
  • Polis Selvili Tepe yolundaki kazanın detaylarını açıkladı01 Eylül 2025 Pazartesi 16:29
  • 37 kaçak daha mahkeme: 1 tanesi 11 yıldır kaçak!01 Eylül 2025 Pazartesi 16:23
  • İki trafik kazası: Alkollü iki sürücüye yasal işlem, bir sürücü kaçtı01 Eylül 2025 Pazartesi 16:21
  • CTP: Barış, geleceğimizi güvenle kurgulayacağımız tek yoldur01 Eylül 2025 Pazartesi 16:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti