Ahmet Yönlüer beraberinde 53 kişi ile YDP ye katıldı.

Kurulduğu zamanda savunduğu fikirler zaten benim yaşantımda benimsediğim prensip edindiğim fikirlerdir. Dolayısıyla hiç yabancılık çekmedim

Halk İçin Siyaset Partisinin eski Genel Başkanı Ahmet Yönlüer beraberindeki bir grup ile törenle Yeniden Doğuş Partisine katıldı.

19 Nisan 2009’da Genel Seçimlere katılan ve yüzde 0.50 oy alarak Meclise Milletvekili gönderemeyen ardından da Demokrat Partiye katılan Halk İçin Siyaset Partisi’nin eski Genel Başkanı Ahmet Yönlüer bir grup arkadaşı ile birlikte tören ile Yeniden Doğuş Partisi’ne katıldı. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı yaptığı konuşmada ilk seçimde ülkedeki iki partiden bir tanesi olmayı hedeediklerini söyledi.

Her geçen gün biraz daha büyüdüklerini kaydeden Arıklı, Kıbrıs konusunda kritik bir süreçten geçildiğini bu nedenle aynı görüşteki siyasilerin biraraya gelmesi gerektiğini söyledi. Bir dönem HİS Partisinin Genel Başkanlığını yapan Din İşleri eski Başkanlığı görevinde de bulunan Ahmet Yönlüer de “YDP tarihte çok ciddi referansı olan bir partidir.

Kurulduğu zamanda savunduğu fikirler zaten benim yaşantımda benimsediğim prensip edindiğim fikirlerdir. Dolayısıyla hiç yabancılık çekmedim” dedi.