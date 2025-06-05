Ahsen Nur Kilitçioğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor

Gazimağusa’da 30 Mayıs’ta denizde ölü bulunan Ahsen Nur Kilitçioğlu’nun ölüm nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.
Gazimağusa Silver Beach plajının yaklaşık 1 kilometre kuzeyinde, kayalıklar arasında ölü bulunan 26 yaşındaki Kilitçioğlu’nun otopsisinde, ölüm sebebinin “beyin kanaması ve suda boğulma” olduğu belirlenmesi sonrası polis soruşturması durmadı.
Ahsen'in ölümüyle ilgili kamuoyuna yansıyan iddiaların ardından Gazimağusa Polis Müdürlüğü'ne bağlı ekipler soruşturmayı titizlike yürütüyor.
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