AHVALİMİZ..

Gün geçmiyor ki kocaman kocaman zamlar gelmesin.

Hükümet çaresiz

Biz bir alt yönetimiz.

Para bizim değil ve biz hükmedemiyoruz.

Bir nebze tedbir alabileceğimiz makamlar bizim yönetimizde değil.

Sözde ekonomik sosyal kalkınma paketleri ile yönetiliyoruz. Bu paketi uygulama taahhüdü vermesek memur maaşları bile ödenmez.

Yönetenlerin istediği yasalar geçmese yine zırnık yok.

Proje karşılığı para vereceğiz diyorlar, Proje için onların onayı gerekir. Vermiyorlar sonra da Kıbrıs’lı tembel proje yapamadıkları için parayı kullanamadılar diye bizi aşağılıyorlar.

Para bizim değil ekonomi bizim değil ne merkez bankası bizim değil. Bankalar ve faiz yasalarını çıkartan yok. Kör tuttuğunu misali uygulamaların sarmalındayız.

Bankadan belli bir faizde borç alsanız ve de taksidiniz da belli süresinde ödemeniz mümkün değil. Her gün artan faizler nedeniyle geriye dönük faiz uygulamaları nedeniyle neredeyse süresinin iki katını bulan sürede ancak borcunuzu öder ve ya ödeyemezsiniz.

Envayi türlü memur çeşidi yaratmışsınız tam bir böl yönet takdiği. Bütün mesele memurun cebindeki parayı azaltmak.

Asgari ücreti hep açlık sınırında tutarak insanımızı cendereye sokup sermayenin kölesi yapıyorsunuz.

Özelde sendikalaşma yasak. Özel çalışanı sendika derse kapı önüne konur.

Asgari ücret komisyonu üçlü bir ayak sözde işçi,işveren ve Hükumet.İşçi her dönem İşveren-Hükümet kazığını yiyerek bu güne gelindi

Sosyal fonlarda da durum farklı değil yine ayni üçlü ayak işçi-işveren-Hükumet. Fonlarda biriken paralar sermayenin emrinde.

Kırk yıllık Derviş’iz birbirimizi bilmişiz.

Aslında yok birbirinizden farkınız çünkü hepiniz icazetlisiniz.

Bizler bir akşamda yönetenler tarafından kurdurulup Hükümet yapılan partiler dönemini da yaşadık.

Bırakın artık bu aldatmacayı. Hiçbirinizin bizim için yapabileceğiniz bir şey yoktur.

Bir şekilde seçilerek kendinize ve çevrenize çıkar sağlarsınız.

Hükümette olduğunuz dönemde de el pençe divan durarak bir sonraki dönemde Hükümet olmanın yolunu ararsınız.

Altında Kalanın boynu kopsun.Ama ne yazık ki o boynu altında kalanlar da size oy veriyor..