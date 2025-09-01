Akansoy: “Ateşkes barış değildir, Kıbrıslı Türklerin onurlu bir barışa ihtiyacı var”

CTP Milletvekili Asım Akansoy, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada barışın yalnızca savaşın yokluğu olmadığını, adalet, eşitlik ve insan onurunun güvence altına alınmasıyla mümkün olabileceğini vurguladı.

Akansoy, “1960’ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti daha doğmadan öldürüldü, ardından nefret, şiddet ve kısır döngü başladı. 1974 sonrası kurulan düzen de barışı getirmedi. Bugün Kıbrıs’ta sadece ilan edilmemiş bir ateşkes hattı var. Ancak ateşkes barış değildir” ifadelerini kullandı.

Nelson Mandela’nın “Barış sadece savaşın olmaması değildir. Barış, adaletin, eşitliğin ve insan onurunun güvence altına alınmasıdır” sözlerini hatırlatan Akansoy, kalıcı istikrarın ancak eşitlik ve barış temelinde sağlanabileceğini belirtti.

“Kıbrıslı Türklerin onurlu bir barışa ihtiyacı var” diyen Akansoy, barışın kolay değil; zor, meşakkatli ve bedeli ağır bir mücadele olduğunu, ancak bir o kadar da onurlu bir hedef olduğunu kaydetti.