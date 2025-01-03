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Akansoy: Ülke elimizden kayıp gidiyor, 2025’te mücadeleyi yükselteceğiz

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, 2024 yılının ülkede istikrarsızlık ve düzensizliğin hakim olduğu bir yıl olarak tarihe geçeceğini savunarak, erken seçim çağrısında bulundu.
Akansoy: Ülke elimizden kayıp gidiyor, 2025’te mücadeleyi yükselteceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, 2024 yılının ülkede istikrarsızlık ve düzensizliğin hakim olduğu bir yıl olarak tarihe geçeceğini savunarak, erken seçim çağrısında bulundu.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Akansoy Kuzey Kıbrıs Web TV’de Ahmet Kaptan’ın programına katılarak, gündemi değerlendirdi.

Ülkede “çürüme yaşandığını” iddia eden Akansoy, “Dağ gibi bir enkaz var, bu ülkede yaratılan yıkımın ortadan kaldırılması için tüm yurtseverlerin mücadeleye katılması gerekiyor” dedi.

UBP’nin bir parti değil, dar bir kesimin çıkar grubuna dönüştüğünü iddia eden Akansoy, UBP’nin kurultay süreci, Meclis başkanlığı seçimi konularında eleştirilerde bulundu.

Akansoy, 2024 yılının ülkede “istikrarsızlık ve düzensizliğin hakim olduğu bir yıl olarak tarihe geçeceğini” savunarak, hükümetin “tarihin en kötü hükümeti” olduğunu iddia etti.

2025 yılının zor bir yıl olacağını belirten Akansoy, “Her şeye rağmen bu düzensizliği değiştirme kapasitemiz var. Tüm sıkıntılara rağmen direnç göstermeliyiz” diye konuştu. Erken seçimin kaçınılmaz olduğunu savunan Akansoy, CTP olarak bu sürece önderlik edeceklerini ve toplumla birlikte çıkış yolu arayacaklarını ifade etti.

Akansoy, “Halkın iradesiyle şekillenmiş bir yol haritası yok. Ancak biz, siyasi partiler ve toplum örgütleri ile birlikte bu kanayan yarayı tedavi etmek için sorumluluk alacağız. Mücadele devam edecek ve bu düzensizlik sona erecek” dedi.

Bölgedeki gelişmelerin Kıbrıs’ı da etkilediğine dikkat çeken Akansoy, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı eleştirdi.

Gayrı resmi toplantıyla ilgili de konuşan Akansoy, şunları kaydetti:

“Sayın Tatar Mecliste oluşan farklı fikirleri dikkate almak zorundadır. Kamuoyunda çözüm isteyen birçok kesimin istencini bilerek orada olmalıdır. Gayrı resmi toplantının bir süreç olarak devam edeceği şeklinde duyumlar aldık. Yeni bir süreç başlıyor diyebiliriz 2025’te. Ekim ayında cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Yeni bir döneme kapı açmak adına başarıyla çıkmak en büyük isteğimizdir”

Akansoy, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Yeşil Hat Tüzüğü ve Avrupa Birliği ile ilişkiler gibi konularda “sıfır noktasında” olduğunu iddia ederek, “Hiçbir şey yapmadı. Imagine projesini bile engellediler. Ağır laflarla bize devletçilik oynamasın.” dedi.

Bir toprak üzerinde bir halk yaşıyorsa o halkın bir iradesi bulunduğunu belirten Akansoy, “Bu varlığın sosyal, ekonomik temelleri vardır. O halk, temeller üzerinden kendini var eder. Eşitlik talep edilecekse, o halk üzerinden inşa edilir. Dört buçuk yıllık dönem Kıbrıslı Türklerin özne olma kapasitesini zayıflatan bir dönem oldu” diye konuştu.

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