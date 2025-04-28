Akansoy’dan Üstel’e Çağrı: “Farkında mısın, KOOP Bank’ta Grev Var?"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy, genel grevde olan KOOP Bank çalışanlarını ziyaret ederek destek verdi. Ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Akansoy, Başbakan Ünal Üstel’e doğrudan bir çağrıda bulundu.

Akansoy, KOOP Bank gibi ülkenin en köklü ve önemli finans kuruluşlarından birinde genel grev yaşandığını hatırlatarak, “Sayın Ünal Üstel, bu ülkenin en önemli bankasında genel grev var, farkında mısın?” diyerek hükümetin sessizliğini eleştirdi.

KOOP Bank çalışanlarının yaşadığı sorunlara ve taleplerine dikkat çeken Akansoy, toplumsal ekonomi açısından büyük önem taşıyan böyle bir kurumda yaşanan sıkıntılara duyarsız kalınmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Grevdeki çalışanların haklı taleplerine destek verdiklerini vurgulayan Akansoy, hükümeti bir an önce devreye girerek sorunları çözmeye çağırdı.