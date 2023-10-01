Akçay'da ev yangını

30.09.2023 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Akçay’da Avcılar Sokak üzerinde bulunan Mehmet Arpalıklı'ya ait evin altında bulunan ve depo olarak kullanılan odada henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu; 1 adet kaynak makineli jeneratör, 10 top damlama sulama lastiği, 4 adet kullanılmayan hurda motosiklet, 8 torba kimyevi gübre,1 adet gider borusu,15 adet kullanılmayan araç lastiği ve 2 adet ahşap kapı yanarak zarar görmüştür.

Soruşturma devam etmektedir.