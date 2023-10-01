  • BIST 8334.94
  • Altın 1629.728
  • Dolar 27.3788
  • Euro 28.9506
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKATatar, bugün siyasi parti temsilcileriyle görüşecek

Akçay'da ev yangını

» »
Akçay'da ev yangını
Akçay'da ev yangını

30.09.2023 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Akçay’da Avcılar Sokak üzerinde bulunan Mehmet Arpalıklı'ya ait evin altında bulunan ve depo olarak kullanılan odada henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu; 1 adet kaynak makineli jeneratör, 10 top damlama sulama lastiği, 4 adet kullanılmayan hurda motosiklet, 8 torba kimyevi gübre,1 adet gider borusu,15 adet kullanılmayan araç lastiği ve 2 adet ahşap kapı yanarak zarar görmüştür.

Soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Orta Eğitim'de Elem var! Öğretmenler kararlı!30 Eylül 2023 Cumartesi 16:05
  • TİKA ile Devlet Üretme Çiftlikleri “Yemlik Dane Mısır Üretim Projesi” kapsamında hasat yapıldı30 Eylül 2023 Cumartesi 15:28
  • “Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında 3 üreticiye hayvanları teslim edildi30 Eylül 2023 Cumartesi 15:28
  • İthal elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi30 Eylül 2023 Cumartesi 15:26
  • Çavuş ile Feyzioğlu Paşaköy’de bölge halkıyla bir araya geldi30 Eylül 2023 Cumartesi 15:25
  • Kilitkayalı: Hellim ince çizgimizdir30 Eylül 2023 Cumartesi 15:23
  • Raziye Kocaismail: Tüm kadınlar tetkiklerini yaptırsın30 Eylül 2023 Cumartesi 15:21
  • Akel ve CTP görüştü30 Eylül 2023 Cumartesi 15:18
  • Hatice İntaç yazdı... Konuşmak da bir sanattır30 Eylül 2023 Cumartesi 14:39
  • YDÜ'de ilk sergi Tatar tarafından açıldı30 Eylül 2023 Cumartesi 14:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti