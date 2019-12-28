Akdeniz ısınıyor! Mehmetçik Libya yolcusu.. Tarih öne çekildi, flaş talimat...

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Libya tezkeresi hakkında önemli bir gelişme yaşandı. AK Parti Grup Başkanlığından partinin milletvekillerine iletilen son dakika bilgilendirilme metninde, Libya'ya asker gönderilmesini içeren tezkerenin 30 Aralık Pazartesi günü Meclis'e sunulabilecek.

AK Parti Grup Başkanlığı tarafından partinin milletvekillerine gönderilen son dakika bilgilendirme metninde, "Libya ile yürütülen müzakereler çerçevesinde gündemdeki Libya Tezkeresi'nin 30 Aralık 2019 Pazartesi günü Meclis'e gelmesi muhtemel olup; görüşmelerini yapmak üzere Genel Kurul'un 2 Ocak 2020 Perşembe günü saat 14.00'de toplanması söz konusu olabilir. Bu nedenle; tüm milletvekillerimizin programlarını buna göre yapmaları ve belirlenecek gün ve saatte Genel Kurul'da bulunmaları hususunda hazırlıklı olmalarını rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE İLE LİBYA ARASINDA MUTABAKAT: TÜRK ASKERİ TRABLUS YOLCUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması" anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmayla bu iki ülke, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın planlarını altüst etmişti.

TARİH 8 YA DA 9 OCAK DİYE AÇIKLANMIŞTI Erdoğan, Trablus hükümetinin istemesi halinde Mehmetçiğin gönderileceğini duyurmuştu. Libya hükümetinden ise resmi talep geldi. Cumhurbaşkanı da, AK Parti İl Başkanlı Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 8 ya da 9 Ocak 2020 tarihinde Meclis'e tezkerenin getirileceğini açıklamıştı.

İHA'LAR GÖNDERİLDİ

Türkiye hem kendi hem de KKTC'nin haklarını korumak için Doğu Akdeniz'de öenmli adımlar atıyor. Libya ile yapılan anlaşmanın ardından, İHA'lar Kıbrıs'taki üssü gönderilmişti.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırasına karşı olduklarını ancak bunun savaş gemileri gönderecekleri anlamına gelmediğini söylemişti. Katz, "Yapılan mutabakata karşıyız. Bu anlaşmayı yasa dışı görmemiz Türkiye'ye savaş gemileri göndereceğimiz anlamına gelmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hasım olarak görüyoruz. Ancak İsrail de NATO üyesi olan Türkiye de bir çatışma istemiyor" demişti.