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Akdoğan’da Bıçaklı Saldırı!

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Aralarındaki husumet nedeniyle bir kişinin evine izinsiz giren zanlı, bıçakla saldırarak mağduru yaraladı
Akdoğan’da Bıçaklı Saldırı!

13 Şubat 2025 tarihinde saat 18.00 sıralarında Akdoğan’da meydana gelen olayda, 30 yaşındaki M.M., aralarında önceden husumet bulunan 35 yaşındaki İ.D.’nin ikametine izinsiz girerek mülke tecavüzde bulundu. Zanlı, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile İ.D.’yi sol el parmakları, göğüs kafesi, sol omuz ve karın bölgesinden yüzeysel şekilde yaraladı.

Olayın ardından yaralanan İ.D., Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Şüpheli M.M. ise 14 Şubat 2025 tarihinde Akdoğan’da polis tarafından tespit edilerek tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir

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