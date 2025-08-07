Akıllı sinyalizasyon sistemi devrede!

  • BIST 10995.72
Lefkoşa-Girne Bölünmüş Anayolu üzerinde bulunan Ağırdağ ve Dikmen kavşaklarına kurulan trafik akıllı sinyalizasyon sistemi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı tarafından bugün devreye alındı.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, akıllı sinyalizasyon sisteminin devreye alınmasıyla Lefkoşa-Girne Bölünmüş Anayolu ile Ağırdağ ve Dikmen kavşaklarının kesiştiği noktalarda başgösteren kaza risklerinin en aza indirileceğini kaydetti.

Arıklı, “Ağırdağ ve Dikmen kavşaklarına monte edilen akıllı sinyalizasyon sistemi, trafik yoğunluğuna göre kendi kendisini ayarlayabilen, uzaktan kameralar aracılığıyla izlenebilen ve gerektiğinde müdahale edilebilen bir yazılım ile çalışmaktadır” dedi.

Lefkoşa-Girne Bölünmüş Anayolu üzerindeki trafiğin minimum şekilde kesintiye uğraması için yeşil dalga prensibiyle de çalışabildiğini belirten Arıklı; söz konusu sistemlerden iki tane Girne’de, bir tane de Değirmenlik’te bulunduğunu ve aktif bir şekilde çalıştıklarını aktardı. Arıklı, “Planlama eksikliği nedeniyle sorunlu ve risk taşıyan kavşaklara akıllı sinyalizasyon sistemleriyle çözüm üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Arıklı, Dikmen ve Ağırdağ kavşaklarında kullanılan akıllı sinyalizasyon sisteminin UPS destekli olduğunu ve elektrik kesintilerinden 5 saat kadar etkilenmeyecek şekilde ayarlandığını belirtti. Arıklı, Dikmen ve Ağırdag kavşaklarındaki sistemlerin kurulmasında sponsor olan Gazinocular Birliği’ne, Pasha Grup’a ve Dikmen Belediyesi’ne teşekkür ederek yeni sistemin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

    ÇOK OKUNANLAR
