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Akıncı Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması yaptı

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4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı açıklama yaptı.
Akıncı Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması yaptı

4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı açıklama yaptı. İşte açıklama;

ADAYLIK SÖZ KONUSU DEĞİL

Bir siyasetçi için gelinebilecek en yüksek makamın halkın gönlündeki yer olduğuna inanmış birisiyim. Ayrıldığım her görev sonrasında, yurttaşlarımızla her buluşmamızda bana gönüllerinde verdikleri yeri fazlasıyla hissettirmişlerdir. Bu anlamda tüm halkımıza minnettarım. Halkımızın gönlündeki yerden öte başka bir makama talip değilim; cumhurbaşkanlığı adaylığım da söz konusu değildir. Medyada çıkan bazı haberler dolayısıyla bu sabahtan itibaren sorulara muhatap olduğum için bu açıklamayı yapmak ihtiyacı duydum.

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