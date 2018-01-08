Akıncı parti başkanları ile görüştü

Seçimin ardından ilk nabız tutma...

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yüksek Seçim Kurulu tarafından kesin olmayan sonuçların açıklamasının ardından, 7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimleri’ne katılan tüm parti başkanlarını telefonla aradı. Cumhurbaşkanı telefon görüşmesinde, partisi seçimleri ilk sırada tamamlayan UBP Genel Başkanı Özgürgün’ü kutladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün yanı sıra yeni dönemde partileri Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilecek olan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’yı da arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı telefon görüşmelerinde ülke barajını aşamayan TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı ve MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü’yü de seçimlere katılarak demokrasiye yaptıkları katkı dolayısıyla kutladı.

Seçim sonuçlarının kesinleşmesi ve Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Meclisi'nde temsil hakkı kazanan partilerin başkanlarını sırayla Cumhurbaşkanlığı’nda kabul ederek, yeni hükümetin kurulması sürecini başlatacak.