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Akıncı, Slovakya Büyükelçiliği resepsiyonuna katıldı

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Cumhurbaşkanı Akıncı, Slovakya Büyükelçiliği resepsiyonuna katıldı
Akıncı, Slovakya Büyükelçiliği resepsiyonuna katıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Slovakya Büyükelçiliği’nin ara bölgede düzenlediği resepsiyona katıldı.

Slovakya Büyükelçiliği’nin, Kıbrıs’taki siyasi partiler, BM Kıbrıs Barış Gücü, diplomatik misyon, medya ve sivil toplum örgütü temsilcilerine yönelik düzenlediği resepsiyon Lefkoşa ara bölgede bulunan Ledra Palace Otel’de yer aldı.

Resepsiyona Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katıldı.

Resepsiyona, Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar da katılarak bir konuşma yaptı.

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