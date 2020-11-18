Akşener: "Maraş Kararı İçin Emeği Geçen Herkese Teşekkür Ederim."

Kuzey Kıbrıs Topraklarının Her Bir Santimetrekaresinde, Söz Ve Yetki Hakkı Kıbrıs Türklerinindir"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kuzey Kıbrıs topraklarının her bir santimetrekaresinde, söz ve yetki hakkı Kıbrıs Türklerinindir” dedi.

Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına, Samsun Çarşamba'ya selam göndererek başladı.

"DÜNYA KUZEY KIBRIS GERÇEĞİNİ TANIYACAK"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 37'inci yılını kutlayan Akşener, Rauf Denktaş'ı rahmetle ve minnetle andı.

Maraş kararı için emeği geçen herkese teşekkür eden Akşener, "Kuzey Kıbrıs topraklarının her bir santimetrekaresinde, söz ve yetki hakkı Kıbrıs Türklerinindir. İYİ Parti olarak her hal ve koşulda, daima kardeşlerimizin yanında olacağız. Çünkü biz inanıyoruz ki, o kutlu gün gelecek, dünya Kuzey Kıbrıs gerçeğini tanıyacak. Çünkü biz biliyoruz ki, Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacak." ifadelerini kullandı.