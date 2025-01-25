  • BIST 10104.85
  • Altın 3180.65
  • Dolar 35.6718
  • Euro 37.4624
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAPolonya, AB Konseyi dönem başkanlığını devraldı

Alacak-verecek meselesi kavgaya dönüştü: Aracı üzerine sürerek yaraladı!

» »
Paşaköy’de alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Alacak-verecek meselesi kavgaya dönüştü: Aracı üzerine sürerek yaraladı!

24.01.2025 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Paşaköy’de Ağıllar Bölgesinde, daha önceden aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle mevcut olan sorun gerekçesiyle, H.K.(E-48) kullanımındaki aracı kasten T.Ö.(E-35)’nün üzerine doğru sürüp, her iki ayağına çarpmak suretiyle ciddi şekilde darp etmiştir.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, H.K. tespit edilerek tutuklanmış ve aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Market ve Mağazada Hırsızlık: İki Kişi Tutuklandı25 Ocak 2025 Cumartesi 13:17
  • Sabah saatlerinde 3 ayrı kaza... Şans eseri yaralanan yok!25 Ocak 2025 Cumartesi 13:07
  • Kolej Giriş Sınavları'nın 1’inci basamağı bugün yapılıyor25 Ocak 2025 Cumartesi 12:15
  • Miraç gecesi yarın idrak edilecek25 Ocak 2025 Cumartesi 10:55
  • CTP Kadın Örgütü 11. Olağan Kurultayı Yarın Gerçekleşiyor24 Ocak 2025 Cuma 16:28
  • Uluçay, Gazimağusa Belediyesi’ndeki iki yılı değerlendirdi…24 Ocak 2025 Cuma 14:49
  • Girne ve Düzce belediyeleri kardeş şehir protokolü imzaladı24 Ocak 2025 Cuma 14:32
  • LTB fırın denetimleri kapsamında bir işletmeye uyarı yaptı24 Ocak 2025 Cuma 14:21
  • YDP MYK’sı bugün, Parti Meclisi yarın toplanacak… YDP'nin hükümetteki pozisyonu ele alınacak24 Ocak 2025 Cuma 13:58
  • Kıbrıs'ta bu da oldu... Araçtan motorunu söküp çaldı24 Ocak 2025 Cuma 13:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti