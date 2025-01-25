Alacak-verecek meselesi kavgaya dönüştü: Aracı üzerine sürerek yaraladı!

24.01.2025 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Paşaköy’de Ağıllar Bölgesinde, daha önceden aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle mevcut olan sorun gerekçesiyle, H.K.(E-48) kullanımındaki aracı kasten T.Ö.(E-35)’nün üzerine doğru sürüp, her iki ayağına çarpmak suretiyle ciddi şekilde darp etmiştir.
Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, H.K. tespit edilerek tutuklanmış ve aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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