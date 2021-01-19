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Alevkayası ve Onur Camping sahilinde temizlik kampanyası gerçekleştirildi...

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Alevkayası ve Onur Camping sahilinde temizlik kampanyası gerçekleştirildi...
Alevkayası ve Onur Camping sahilinde temizlik kampanyası gerçekleştirildi...

Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi, KKTC Çevre Yasası çerçevesinde, çevresel tehtidleri işaret eden ve bunlara karşı alınacak önlemleri gerçekleştirmek ve uygulmak için gerekli olan etkili idari çerçeveyi sağlayarak, sürdürülebilir gelişimi teşvik ederek daha etkin izleme, denetleme ve kontrol edilebilir bir yapıda yürütülmesi ile birlikte çevresel konularda farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerden birisi olan çevre temizlik kampanyaları başlatılmıştır.

Asli görevi çevresel sürdürülebilirliği denetlemek olan Çevre Dairesi, bunun yanında farkındalığı arttırmak ve örnek olabilmek amacıyla bu yıl başlatmış olduğu temizlik kampanyasını her hafta farkı bir bölgede gerçekleştirme kararı almış ve buna göre, bu hafta Girne Alevkayası Piknik Alanı ile Onur Camping Sahili’nde ilgili Belediyelerin de desteği ile gerçekleştirilmiştir.

Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi personeli tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışması, özellikle Covid-19 pandemi sürecinde de çevre temizliğinin önemine vurgu yapmak ve özellikle yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yaygın olara kullanılan, maske ve eldivenlerin, yerlere atılmaması hem çevre temizliği hem de özellikle insan sağlığı ile pandeminin yayılımının önlenmesi açısından önemine dikkat çekmek amaçlanmıştır.

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