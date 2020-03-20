Alex heykeline Koronavirüs önlemi

Fenerbahçeli taraftarlar, Türkiye'de de etkisini göstermeye başlayan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle farkındalık yaratmak için Alex de Souza heykeline maske ve eldiven giydirdi.



Koronavirüs salgını sebebiyle efsane futbolcunun heykeline maske takan taraftarların bu renkli hareketi, Brezilya'ya kadar ulaştı.



Heykelinin maskeli halini Instagram hesabından paylaşan Alex de Souza, maske için teşekkür etti.