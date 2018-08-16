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Ali Karavezirlere ziyaret

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Serdarlı Muhtarı Ahmet Serdar ve Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği Dernek üyesi Güven Serdar Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirlere yaptığı ziyarette hayırlı olsun dileklerinde bulunup görevinde başarılar dileyerek plaket takdim etti.
Ali Karavezirlere ziyaret

Serdarlı Muhtarı Ahmet Serdar ve Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği Dernek üyesi Güven  Serdar  Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirlere yaptığı ziyarette  hayırlı olsun dileklerinde bulunup  görevinde başarılar dileyerek plaket takdim etti.

Başkan Ali  Karavezirler , Serdarlı Muhtarlığı ve Serdarlı  Sağlık ve  Kültür Derneğinin  ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek , bu ince davranışından dolayı kendilerine teşekkür etti.

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