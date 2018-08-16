Ali Karavezirlere ziyaret

Serdarlı Muhtarı Ahmet Serdar ve Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği Dernek üyesi Güven Serdar Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirlere yaptığı ziyarette hayırlı olsun dileklerinde bulunup görevinde başarılar dileyerek plaket takdim etti.

Serdarlı Muhtarı Ahmet Serdar ve Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği Dernek üyesi Güven Serdar Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirlere yaptığı ziyarette hayırlı olsun dileklerinde bulunup görevinde başarılar dileyerek plaket takdim etti.

Başkan Ali Karavezirler , Serdarlı Muhtarlığı ve Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneğinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek , bu ince davranışından dolayı kendilerine teşekkür etti.