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Ali Kişmir davası 20 Ocak'a ertelendi: Davanın Anayasa Mahkemesi’ne havale edilmesi talep edildi

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Ali Kişmir davasında savunma, dosyanın Anayasa Mahkemesi’ne havale edilmesini talep etti. Karar, 20 Ocak saat 14.00’te açıklanacak.
Ali Kişmir davası 20 Ocak'a ertelendi: Davanın Anayasa Mahkemesi’ne havale edilmesi talep edildi

Sosyal medyada yer alan yazısı nedeniyle yargılanan Basın Emekçileri Sendikası Başkanı gazeteci, yazar Ali Kişmir'in davası, savunmanın "Anayasa Mahkemesi'ne havale" talebinde bulunduğu bugünkü duruşmanın ardından 20 Ocak'a ertelendi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Zehra Yalkut Bilgeç huzurunda görüşülen davanın bugünkü duruşmasında iddia makamı Başsavcılık adına savcı Hasan Boşnak yer aldı. 10 yıl hapis istemiyle yargılanan Kişmir'i davada Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı temsil etti.

Esendağlı, davanın Anayasa Mahkemesi'ne havale edilmesini talep etti, savcılık ise talebe itiraz etmedi.

AVUKAT AÇIKLAMASI

Duruşmanın tamamlanmasının ardından Basın-Sen avukatı Cansu N. Nazlı, mahkemeler önünde açıklama yaptı.

Bugünkü ilk tahkikat duruşmasında davanın Anayasa’ya havale edilmesi yönünde savunma tarafından bir sözlü müracaat yapıldığını belirten Nazlı, Anayasa’ya havale müracaatının hangi maddeler üzerinden ve ne şekilde olduğuyla ilgili bilgi verdi. 

Nazlı, davanın Anayasa’ya havale edilmesine ilişkin savunma talebine iddia makamının itirazı olmadığını belirtti. Mahkemenin Anayasa’ya havale talebini değerlendirmek için davayı 20 Ocak Pazartesi saat 14.00’e ertelediğini ifade eden Nazlı, “Mahkeme, davanın Anayasa’ya havale olup olmayacağı konusunda bir karar üretecek.” dedi.

Nazlı, talebin kabul edilmesi halinde sürecin Anayasa Mahkemesi üzerinden devam edeceğini belirtti.

KULELİ

Avrupa Gazeteciler Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Kuleli de federasyonun kıta genelinde 320 binden fazla gazeteciyi temsil ettiğini belirterek, “320 bin gazetecinin kalbi bugün burada atıyor. Ali Kişmir ve Kıbrıslı gazetecilerle dayanışma duygularını göstermek için buradayız.” dedi.

Bütün Avrupa ülkelerindeki meslektaşlarının bu davayı dikkatle takip ettiğini belirten Kuleli, sonunda basın özgürlüğünün kazanacağına yürekten inandıklarını ifade etti.

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