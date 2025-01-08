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Alkol şişede durduğu gibi durmadı!

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3 sürücüye yasal işlem
Alkol şişede durduğu gibi durmadı!

Gazimağusa, Girne-Alsancak Çevre Yolu ve Lefkoşa-Girne ana yolunda meydana gelen üç ayrı trafik kazasında şans eseri yaralanan olmazken, alkollü araç kullanan 3 sürücüye yasal işlem başlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde dün saat 14.00 sıralarında Erol Salih ARSEVEN (E-32) 117 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LH 330 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Altay Sokak kavşağına geldiğinde, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve Altay Sokağa dönüşe geçen Hazal UMMANEL(K-36) yönetimindeki ND 043 plakalı aracı tehlikeli mahalde dikkatsizce sağından geçmeye çalışması sonucu, ND 043 plakalı aracın sağ yan kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. LH 330 plakalı araç sürücüsü Erol Salih ARSEVEN aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun 2-3’üncü kilometreleri arasında dün saat 23.30 sıralarında Eren TANRIKULU (E-22) 85 alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HP 004 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve orta refüjün bordür taşları ile refüj içerisinde bulunan trafik levhasına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Eren TANRIKULU aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Lefkoşa-Girne ana yolu üzerinde bugün saat 00.15 sıralarınsa ise Mehmet ÖZDEMİR (E-24) 90 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RN 603 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yol çalışması nedeniyle daralan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek beton bariyerlere çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Mehmet ÖZDEMİR aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

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