Alkol ve dikkatsizlik kaza getirdi

Girne’de 134 miligram alkollü olduğu saptanan Kadir Yağcı (E-36), yönetimindeki LV 263 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip, önünde seyreden Okan Yılmaz (E-58) yönetimindeki UE 800 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı.
LV 263 plakalı araç sürücüsü Kadir Yağcı, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.
Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.
