Alkollü araç kullandı, kaza yaptı... Ehliyetine el konuldu!

Polis memuru Emre Çetin mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 12 Mayıs 2025 tarihinde saat 02.00 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde KA 323 plakalı aracıyla seyreden S.Ö'nün (K-30), 106 miligram alkollü içki tesiri altında Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu Türkeli Kavşağı'na dikkatsizce giriş yaptığını söyledi. Polis, zanlının o esnada anayolda batı istikametine doğru seyreden Gökhan Bayram’ın (E-30) kullandığı NB 583 plakalı araçla çarpıştığını kaydetti. Polis,S.Ö'nün kazada yaralanarak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Acil Servis’te müşahede altına alındığını belirtti. Polis, sağ omuzu kırılan zanlının tedavisinin ardından taburcu edildiğini, akabinde alkollü araç kullandığı için ceza yazıldığını ancak zanlının cezayı ödeyecek maddi gücünün olmadığını söylediğini, bu nedenle ehliyetinin geçici olarak iptali için mahkemeye başvurulduğunu belirtti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının davaları görülünceye kazada mahkemece zanlının ehliyetine el konulmasına emir verdi.