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Alkollü bir şekilde aracını yol ortasına park etti, cezasını da ödemedi!

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Lefkoşa’da yol ortasında tespit edilen ve alkollü olduğu anlaşılan sürücü A.Y kendisine kesilen cezayı ödemeyince mahkemeye çıkarıldı.
Alkollü bir şekilde aracını yol ortasına park etti, cezasını da ödemedi!

Polis memuru Barçın Şan mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 15 Şubat  2025 tarihinde Lefkoşa’da Kemal Aksay Caddesinde yol ortasında park halindeki aracının içerisinde tespit edildiğini söyledi. Polis, aracın kontrol edildiğini, alkol kokusu gelmesi üzerine zanlıya test yapıldığını, nefesinde 210 miligram alkol tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının Lefkoşa Polis Karakoluna götürüldüğünü, ikinci bir test yapıldığını ve 205 miligram alkol tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlıya 43 bin 136 TL para, 100 ceza puanı yazıldığını söyledi. Polis, zanlının cezayı ödeme süresinin 5 gün olduğunu, ancak ödeme yapmadığını belirterek,  davaları görülünceye kadar ehliyetline el konulmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise aracı kullanmadığını, üşüdüğü için park edip, beklediğini söyledi. Polis, zanlının bu iddiası üzerine aracın şerit içerisinde çalışır vaziyette tespit edildiğini kaydetti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet,  yol güvenliği yasasına atıfta bulunarak, nefsinde, kanında, idrarında alkol olan kişinin araç kullanması veya kullanmaya teşebbüs etmesi halinde bir suç işlemiş olacağına vurgu yaptı Yargıç, çalışır vaziyetteki araçta tespit edilen zanlının araç kullanmaya teşebbüs ettiğine değinerek, ehliyetinin geçici olarak iptal edilmesine emir verdi.

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