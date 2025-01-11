Alkollü kadın sürücü ve arkadaşı, polisleri darp etti

Sarhoş kafayla araç süren, üstüne bir de trafik polislerini darp eden iki sorumsuz şahıs, polis tarafından tutuklandı.

11.01.2025 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Girne’de Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından trafik kontrolü yapıldığı sırada, kontrol maksatlı durdurulan 163 miligram alkollü içki tesiri altındaki araç sürücüsü S.Ö.(K-22), alkometre test cihazı ile kendisine alkol testi yapıldığı sırada görevli polis memurunun başına vurup darp ederek görevinden men etmiştir.

Akabinde konu araçta yolcu olarak bulunan 147 miligram alkollü içki tesiri altındaki B.Ş.B.(E-22) ise, araçtan inip görevli polislere hitaben küfür etmiş, kontrol yerinde bulunan polislere tekme atıp darp ederek görevlerinden men etmiş ve her iki şahıs da makul mazaretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle de çevreye rahatsızlık vermişlerdir. Bahse konu şahıslar suçüstü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.