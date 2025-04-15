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Alkollü mama skandalı: Türkiye Adli Tıp Kurumu’ndan rapor geldi!

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Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Servisi'nde geçen sene meydana gelen alkollü mama skandalına ilişkin Türkiye Adli Tıp Kurumu’ndan rapor geldi.
Alkollü mama skandalı: Türkiye Adli Tıp Kurumu’ndan rapor geldi!

Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Servisi'nde geçen sene Ekim ayında meydana gelen ve ülkede infial yaratan alkollü mama skandalına ilişkin Türkiye Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne gönderildi.

Konuya ilişkin kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, yaptıkları şikayet doğrultusunda raporla ilgili polisten gerekli yanıtın geldiğini kaydetti.

Özersay, “Polise göre adli tıp uzmanının otopsi sonuç raporu ışığında dosya hazırlanıyor ve bu dosya yakında KKTC Başsavcılığı hukuki mütaalasına sunulacak ve alınacak görüş doğrultusunda tüm sorumlular aleyhinde gerekli işlemler yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Konuyu kimsenin unutmasına ve unutturmasına izin vermeyeceklerine dikkat çeken Özersay, kamuoyunu da bilgilendirmeye devam edeceklerini kaydetti.

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