Alkollü şahıslar çevreye rahatsızlık verdi: 5 kişi tutuklandı

Lefkoşa, Gökhan ve Gazimağusa’da yüksek sesle bağırarak çevreyi rahatsız eden 5 kişi tutuklandı. Şahısların alkollü oldukları belirlendi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 3 Ağustos 2025 tarihinde Lefkoşa, Gökhan ve Gazimağusa’da toplam altı kişi, alkollü içki tesiri altında çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle tutuklandı.

Lefkoşa’da A.Ç. (37), yapılan kontrolde 106 mlgr alkollü içki etkisi altında olduğu belirlenirken; Gökhan’da ise H.Ş. (45) 92 mlgr alkollüydü. Gazimağusa’da ise durum daha ciddiydi: A.M.N. (30) 212 mlgr, J.P.B. (28) 150 mlgr alkollü çıkarken, K.B. (54) ise nefes örneği vermeyi reddetti.

Söz konusu şahısların, makul bir mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdikleri bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.