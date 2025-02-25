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Alkollü Sürücü Gazimağusa-İskele Yolunda Kaza Yaptı: 4 Araca Çarptı

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25 Şubat 2025'te alkollü sürücü Teoman Engin Gürgen, direksiyon hakimiyetini kaybederek reklam tabelasına ve park halindeki 4 araca çarptı. Yaralanan olmazken, sürücü tutuklandı
Alkollü Sürücü Gazimağusa-İskele Yolunda Kaza Yaptı: 4 Araca Çarptı

25 Şubat 2025 tarihinde, saat 00:05 sıralarında, Gazimağusa-İskele Anayolu üzerinde bir trafik kazası meydana geldi. 25 yaşındaki Teoman Engin Gürgen, 64 miligram alkollü içki etkisi altında kullandığı EY 135 plakalı sedan araçla İskele istikametine seyir halindeyken, Paşam Market önüne geldiğinde dikkatsizliği nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, önce yolun solundaki markete ait reklam tabelasına çarptı, ardından savrularak toprak alan içinde park halinde bulunan ZLZ 718, ZLZ 677, ZLN 733 ve ZLZ 716 plakalı araçlara çarptı. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

 

Araç sürücüsü Teoman Engin Gürgen, alkollü içki etkisi altında araç kullanmak ve trafik kazasına sebebiyet vermek suçlarından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

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