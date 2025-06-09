Alkollü Sürücü Karşı Şeride Geçip Kazaya Neden Oldu

09 Haziran 2025 tarihinde, saat 03.30 sıralarında Dipkarpaz-Ayfilo Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 31 yaşındaki Dilber Necatoğlu, 98 miligram alkollü içki etkisi altındayken HE 004 plakalı salon aracıyla Dipkarpaz istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyretti.
Seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yolun sağ şeridine geçerek o sırada karşı istikametten gelen Ratip Arkoç (E-58) yönetimindeki DY 464 plakalı Jeep aracın sağ kısmına çarptı.
Meydana gelen kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.
Alkollü şekilde araç kullanarak kazaya sebebiyet veren Dilber Necatoğlu hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor
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