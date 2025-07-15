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Alkollü sürücü kaza yapınca polisi kandırmaya çalıştı!

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12 Temmuz 2025 Cumartesi günü sabaha karşı saat 00.50 sıralarında Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazası sonrası başlatılan soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.
Alkollü sürücü kaza yapınca polisi kandırmaya çalıştı!

12.07.2025 tarihinde, saat 00:50 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, Mete ÇELİKTAŞ (E-24) yönetimindeki ZG 520 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Halkbank Çemberine geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek çemberin bordür taşlarına çarptıktan sonra, çember üzerine çıkarak aydınlatma direğine de çarpmıştır. Çarpışmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden ZG 520 plakalı araç, yol kenarında bulunan çelik bariyerlere de arka kısmı ile çarptığı bildirilmişti.

Yürütülen ileri soruşturmada, kaza anında ZG 520 plakalı araç sürücüsünün E.Ç.(E-23)’nin olduğu ve alkollü içki tesiri altında olduğu için araçta yolcu olarak bulunan E.Ç.(E-36) ile birlikte M.Ç.(E-25)’yi kaza yerine çağırarak, konu aracı M.Ç.’nin kullandığı ve kazayı kendisinin yaptığı yönünde polise yalan bilgi vermesini sağladıkları tespit edilmiştir. E.Ç.(E-23), E.Ç.(E-36) ve M.Ç. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

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