Alkollü Sürücü Kontrolden Çıktı: Trafik Levhalarına Çarparak Durdu

6 Şubat 2025 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde meydana gelen kazada, 42 yaşındaki Behzat Çelik, 167 miligram alkollü içki tesiri altında FK 385 plakalı salon aracıyla Gazimağusa istikametine doğru ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Halkbank Çemberi’ne geldiğinde yolun dışına çıkan araç, önce orta refüjdeki bordür taşlarına ve trafik levhasına, ardından çember üzerinde bulunan başka bir trafik levhasına çarparak durabildi.
Kazanın ardından yaralanma olmazken, alkollü sürücü Behzat Çelik polis tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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