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Alkollü Sürücüler Trafiği Tehlikeye Attı: Üç Ayrı Kazada İki Yaralı

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Lefkoşa, Gazimağusa ve Alayköy’de meydana gelen üç ayrı kazada, alkollü sürücülerin dikkatsizliği büyük tehlikeye yol açtı. İki sürücü hastaneye kaldırıldı.
Alkollü Sürücüler Trafiği Tehlikeye Attı: Üç Ayrı Kazada İki Yaralı

Kuzey Kıbrıs genelinde son 24 saatte meydana gelen üç ayrı trafik kazasında alkollü sürücülerin karıştığı olaylar dikkat çekti. Gazimağusa, Alayköy ve Lefkoşa’da yaşanan kazalarda iki kişi yaralandı, kazalarla ilgili soruşturmalar başlatıldı.

Gazimağusa’da Zincirleme Kaza

11 Mayıs 2025’te saat 21.00 sıralarında Gazimağusa Cephe Sokak’ta meydana gelen kazada, 30 yaşındaki Tolga Yavuz, 199 miligram alkollü içki etkisinde UB 423 plakalı aracıyla seyrederken, önünde ilerleyen ve kasis nedeniyle yavaşlayan Mehmet Ali Ertaç’ın kullandığı RB 993 plakalı araca çarptı. Şehit Zeki Salih İlkokulu yakınlarında gerçekleşen kazada yaralanan olmazken, alkollü sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Alayköy Kavşağında Dikkatsizlik

12 Mayıs 2025 sabahı saat 02.00’de Alayköy Anayolu’nda yaşanan kazada ise 30 yaşındaki Sevim Özdemir, 106 miligram alkollü içki etkisindeyken KA 323 plakalı aracıyla kuzey yönünde ilerlediği sırada, Türkeli kavşağında durmayıp anayola dikkatsizce giriş yaptı. O sırada batı yönünde seyreden Gökhan Bayram’ın kullandığı NB 583 plakalı araçla çarpıştı. Yaralanan Özdemir, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Lefkoşa’da Takla Atan Araç

Aynı gün saat 03.30 sıralarında Lefkoşa Yakın Doğu Bulvarı üzerinde 22 yaşındaki Sudenaz Onay, 137 miligram alkollü içki etkisindeyken NF 739 plakalı aracıyla direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Aracıyla kaldırıma, ardından reklam panosuna ve yol kenarındaki çam ağacına çarptıktan sonra takla atarak tavanı üzerinde durdu. Kazayı hafif yaralanarak atlatan Onay, kendi imkânlarıyla Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne başvurdu.

Her üç olayla ilgili polis soruşturmaları devam ediyor

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