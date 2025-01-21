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Alkollü sürüşten yedikleri cezayı ödemediler: Ehliyetlerine el konuldu

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Alkollü sürüşten dolayı kendilerine yazılan cezaları ödemeyen Ö.Y ile C.D ehliyetlerinin iptali talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Alkollü sürüşten yedikleri cezayı ödemediler: Ehliyetlerine el konuldu

Polis memuru Altay Kınay mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlı Ö.Y'nin 12 Aralık 2024 tarihinde Lefkoşa’da İstanbul Sokak’ta yapılan trafik kontrolü esnasında tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının kullanımındaki aracın durdurularak, evrak ve alkol denetimi yapıldığını ifade etti.

Polis, zanlıya yapılan testte ilk ölçümde 186, 10 dakika sonra yapılan ikinci ölçümde 136 miligram alkol tespit edilerek, 40 bin 136 TL para, 100 ceza puanı yazıldığını söyledi.

Polis, zanlının cezayı ödeme süresinin 5 gün olduğunu, ancak ödeme yapmadığını, 19 Ocak tarihinde ülkeden çıkış yaparken yakalandığını söyledi.

Polis, zanlı C.D'nin ise 16 Ocak 2024 tarihinde Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesinde yapılan trafik kontrolü esnasında tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının kullanımındaki aracın durdurularak, evrak ve alkol denetimi yapıldığını ifade etti.

Polis, zanlıya yapılan testte ilk ölçümde 160, 10 dakika sonra yapılan ikinci ölçümde 138 miligram alkol tespit edilerek, 40 bin 136 TL para, 100 ceza puanı yazıldığını söyledi.

Polis, zanlının cezayı ödeme süresinin 5 gün olduğunu, ancak ödeme yapmadığını söyledi. Polis, her iki zanlının davaları görülünceye kadar ehliyetlerine el konulmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet,  her iki zanlının davaları görülünceye kadar ehliyetlerine el konulmasına emir verdi.

 

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