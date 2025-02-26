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ALKOLLÜ VE DİKKATSİZ SÜRÜCÜLER KAZAYA SEBEP OLDU: 2 KİŞİ HASTANEDE, 2 KİŞİ TUTUKLANDI

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Girne, Lefke ve Gazimağusa’da meydana gelen üç ayrı trafik kazasında alkollü sürücüler ve dikkatsizlik ön plana çıktı.
ALKOLLÜ VE DİKKATSİZ SÜRÜCÜLER KAZAYA SEBEP OLDU: 2 KİŞİ HASTANEDE, 2 KİŞİ TUTUKLANDI

 Girne – Karaoğlanoğlu (Saat 23:50)
Şehit Süleyman Recep Sokak’ta, 34 yaşındaki Ali Özkan, 241 miligram alkollü içki tesiri altında PN 671 plakalı aracıyla yolun sağ şeridine geçerek, 23 yaşındaki Tuğba Bingöl’ün kullandığı PP 079 plakalı araca çarptı. Kazada her iki araç da kaldırıma savruldu. Yaralanan Tuğba Bingöl, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Alkollü sürücü Ali Özkan tutuklandı.

 Lefke – Şehit Osman Ruzin Osman Hakkı Sokak (Saat 00:30)
31 yaşındaki Artwel Fungai Nyabereka, CF 295 plakalı aracıyla dikkatsiz bir şekilde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek banket içerisindeki toprak sete çarptı ve iki takla attı. Yaralanan sürücü, Cengiz Topel Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Gazimağusa – Cahit Sıtkı Tarancı Sokak (Saat 04:00)
20 yaşındaki Victor Khrykin, 117 miligram alkollü içki tesiri altında, ehliyetsiz bir şekilde RZ 127 plakalı aracıyla anayolda seyreden araçlara öncelik tanımadan kavşağa girdi. Bu sırada güney istikametine seyreden 25 yaşındaki Mobin Nasiri’nin kullandığı DV 438 plakalı araçla çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, alkollü ve ehliyetsiz sürücü Victor Khrykin tutuklandı.

 

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