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Almanya'da asgari ücrete yüzde 11,8 zam

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Almanya'da asgari ücrete yüzde 11,8 zam
Almanya'da asgari ücrete yüzde 11,8 zam

Almanya'da hükümet ile Asgari Ücret Komisyonu'nun anlaşmasına göre asgari ücret kademeli olarak 1 Temmuz 2022'ye kadar saati 9,35'den 10,45 euroya çıkacak.

Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil, asgari ücretin 2021 yılının ocak ayından itibaren 9,50, 6 ay sonra 9,60, 1 Ocak 2022’de 9,82'ye ve 1 Temmuz 2022’den itibaren 10,45 euro olacağını açıkladı.

Almanya'da 2015'te yürürlüğe giren asgari ücret uygulaması saati 8,50'den 9,35 euroya çıkarmıştı.

Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar?

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 2020 yılı ilk yarısına ait verilerine göre Avrupa’da aylık asgari ücretin en yüksek olduğu ülke Lüksemburg.

Bu ülkede brüt asgari ücret 2 bin 142 euro. İkinci sırada bin 656 euro ile İrlanda var. Bu ülkeleri Hollanda (1636), İngiltere (1599), Belçika (1594), Almanya (1584) ve Fransa (1539) takip ediyor.

Türkiye'de 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret, brüt 2 bin 943 (yaklaşık 380 euro); net ise 2 bin 324 TL olarak belirlendi.

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