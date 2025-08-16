  • BIST 10870.57
  • Altın 4383.338
  • Dolar 40.7865
  • Euro 47.7544
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAİsrail kabinesi, Gazze Şehri'nin işgalini onayladı

Alsancak’ta Alacak Kavgası: Taşla Saldırdı, Soygunculuğa Teşebbüs Etti

» »
Alsancak’ta faaliyet gösteren bir işletmede şiddet ve soygun girişimi yaşandı.
Alsancak’ta Alacak Kavgası: Taşla Saldırdı, Soygunculuğa Teşebbüs Etti

İşletmede çalıştığı ve alacağı olduğu gerekçesiyle ödeme yapılmadığını iddia eden B.G. (E-28), yanında bulundurduğu taş ile M.A.’nın başına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurup ciddi şekilde darp etti. Ardından M.A.’nın cep telefonunu zorla alarak internet bankacılığı hesabını açtırıp kendi hesabına para aktarmaya çalıştı.

Olayda ağır yaralanan M.A., önce Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı, buradaki müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek müşahede altına alındı.

Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında zanlı B.G. tespit edilerek tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 5 ithal ile 5 yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü15 Ağustos 2025 Cuma 16:16
  • 580 gr hintkeneviri ile 450 gr kokain ele geçirildi, bir tutuklu15 Ağustos 2025 Cuma 16:15
  • Kamuda örgütlü 5 sendikadan "maaş ve vergi adaleti" talebi15 Ağustos 2025 Cuma 14:21
  • KKTC'de ikamet izinsiz iki kişi tutuklandı15 Ağustos 2025 Cuma 14:18
  • Üç trafik kazası… Biri çocuk altı yaralı, bir sürücüye de yasal işlem15 Ağustos 2025 Cuma 14:17
  • Güröz: Ne haklarımızı, ne de arkadaşlarımızı feda ederiz15 Ağustos 2025 Cuma 14:15
  • Pakistan’ın Bağımsızlık Günü yarın Girne’de kutlanacak15 Ağustos 2025 Cuma 12:17
  • Güzelyurt'ta birçok bölgeye bir saat elektrik verilemeyecek15 Ağustos 2025 Cuma 12:16
  • İskele’de kaçaklara yönelik denetimler sürüyor15 Ağustos 2025 Cuma 12:15
  • Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’ndeki grev sürüyor15 Ağustos 2025 Cuma 12:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti