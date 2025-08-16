Alsancak’ta Alacak Kavgası: Taşla Saldırdı, Soygunculuğa Teşebbüs Etti

İşletmede çalıştığı ve alacağı olduğu gerekçesiyle ödeme yapılmadığını iddia eden B.G. (E-28), yanında bulundurduğu taş ile M.A.’nın başına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurup ciddi şekilde darp etti. Ardından M.A.’nın cep telefonunu zorla alarak internet bankacılığı hesabını açtırıp kendi hesabına para aktarmaya çalıştı.

Olayda ağır yaralanan M.A., önce Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı, buradaki müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek müşahede altına alındı.

Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında zanlı B.G. tespit edilerek tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.