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Alsancak’ta Alkollü Sürücü Kırmızı Işıkta Bekleyen Araca Çarptı

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Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi.
Alsancak’ta Alkollü Sürücü Kırmızı Işıkta Bekleyen Araca Çarptı

107 mlgr. alkollü içki etkisi altında olduğu tespit edilen Nıcholas LEE PLATT (E-56), yönetimindeki NG 082 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu önünde seyreden ve kırmızı ışıkta durmakta olan Necati KARAKURT (E-53) yönetimindeki RT 917 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, NG 082 plakalı aracın sürücüsü Nıcholas LEE PLATT hakkında alkollü araç kullanmak ve trafik kazasına sebebiyet vermekten yasal işlem başlatıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

 

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