Alsancak’ta “Kod:32 Operasyonu”: Kilolarca Uyuşturucu Ele Geçirildi

Narkotik ekiplerinin Alsancak’ta düzenlediği operasyonda, iki ayrı ikametgahta yapılan aramalarda 3 kilo 1 gram hintkeneviri ve 100 gram kokain ele geçirildi. Bir kişi tutuklandı.

19 Mart 2025 tarihinde saat 21:30 sıralarında, Alsancak’ta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen Kod:32 Operasyonu kapsamında, A.M.A.M.A. (24) isimli şahsın kullanımındaki iki ayrı ikametgahta arama yapıldı.

Aramalar sonucunda, yaklaşık 3 kilo 1 gram hintkeneviri, 100 gram kokain ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğu değerlendirilen 3 adet hassas terazi ele geçirilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma devam etmektedir