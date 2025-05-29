Alsancak’ta Markette Alkollü İçki Hırsızlığı!

28 MAYIS 2025 TARİHİNDE, SAAT 10.30 SIRALARINDA ALSANCAK’TA FAALİYET GÖSTEREN BİR MARKETE MÜŞTERİ OLARAK GİDEN R.R.A. (E-39), MARKET İÇERİSİNDE SATIŞA SUNULAN TOPLAM 2880 TL DEĞERİNDEKİ İKİ ŞİŞE ALKOLLÜ İÇKİYİ ÖDEME YAPMADAN MARKET DIŞINA ÇIKARARAK ÇALDI.
OLAYIN FARK EDİLMESİ ÜZERİNE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN HAKKINDA YAPILAN SORUŞTURMA SONUCUNDA R.R.A. TESPİT EDİLEREK TUTUKLANDI.
HIRSIZLIK OLAYIYLA İLGİLİ POLİS SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
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