Alsancak’ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

12 Mayıs 2025 tarihinde saat 20.30 sıralarında, Alsancak’ta devriye görevinde bulunan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, şüpheli olarak tespit ettikleri S.Y. (49) üzerinde arama gerçekleştirdi.
Yapılan aramada, şahsın tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında metamfetamin ve 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu. Uyuşturucular emare olarak alınırken, zanlı tutuklandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor
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