Alsancak’taki Silahlı Saldırının Zanlısı GKRY’den Teslim Alındı

23 MAYIS 2025 TARİHİNDE ALSANCAK ZEYTİNLİK SOKAK’TA BİR İKAMETGAHA MEÇHUL BİR KİŞİ TARAFINDAN TABANCA İLE ATEŞ AÇILMASI OLAYIYLA İLGİLİ YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMADA YENİ BİR GELİŞME YAŞANDI.
POLİSİN YÜRÜTTÜĞÜ GENİŞ ÇAPLI ARAŞTIRMALAR NETİCESİNDE, SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN ŞAHSIN E.B. (E-20) OLDUĞU BELİRLENDİ. YAPILAN TESPİTLERDE ZANLININ YASADIŞI YOLLARDAN GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ (GKRY) BÖLGESİNE GEÇTİĞİ ORTAYA ÇIKTI.
KKTC MAKAMLARI TARAFINDAN GKRY YETKİLİLERİ İLE YAPILAN TEMASLAR NETİCESİNDE, E.B. 28 MAYIS 2025 TARİHİNDE LEDRA PALACE SINIR KAPISI ÜZERİNDEN KKTC POLİSİNE TESLİM EDİLDİ VE TUTUKLANDI.
OLAYLA İLGİLİ POLİS SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
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