Altuğra:" Güçlü kadınlar, güçlü nesiller yetiştirerek, güçlü bir toplum yaratırlar" 

Global Girişimcilik Haftası kapsamında Girne Acapulco Resort Otel ev sahipliğinde Kıbrıs Türk Kadın Girişimciler Derneği (GİKAD), Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), işbirliğinde “İş’te Kadınlar Girişimcilikte Sürdürülebilirlik 2. Zirvesi’” gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Global Girişimcilik Haftası nedeniyle düzenlenen İş'te Kadınlar 2. Zirvesi’nde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek şunları kaydetti;

" Kıbrıs Türk’ünün varoluşunda, geçmişten günümüze kadınlarımızın yeri, emekleri ve tarih boyunca etkileri kuşkusuz büyük önem taşımaktadır.

Savaş yıllarını yaşamış, zorlu günlerin üstesinden gelen kadınlarımız, o günlerin en büyük kahramanlarındandır.

Ülkemizde sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda katkı yapan kadınlarımızın, toplumun gelişimine katkıda bulunması, kadınlarımızın daha başarılı noktalara gelmesi hepimiz için gurur kaynağı olmaktadır.

Bir ülkede daha çok girişimcinin olabilmesi, özellikle kadınların desteklenmesi için bütünsel bir çerçevenin yaratılması gerekmektedir. Düşünen, tasarlayan, üreten kadınların daha fazla olmasını umut ediyorsak hayallerin gerçeğe dönüşmesi için bizlerin de elbette önemli görevleri vardır.

Kadınların, iş dünyasından akademik kadrolara, sosyal hayattan siyasete kadar, geniş bir yelpazede aktif rol alması gerektiğini, her fırsatta savunmamız gerekmektedir.

Dünya nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan kadınların istihdam sorununun çözümlerinden biri yine kadın girişimciliğidir. Kadınların girişimde bulunarak işveren olması, hem istihdamı arttıracak hem de ülke ekonomisine destek sağlayacaktır.

Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de ne mutlu ki bize başta GİKAD gibi önemli sivil toplum kuruluşları olmak üzere kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla çeşitli proje, program ve çalışmalar yürütülmekte, hükümetimiz bu konuda gerekli desteği sağlamakta ve her zaman hassasiyet göstermektedir.

Kuşkusuz kadınların girişimci olarak ülke ekonomisine katkı sağlamaları, girişimci kadınların yaşadıkları engellerin belirlenmesi ve bu engellerin ortadan kaldırılması ile mümkün olabilir.

Ekonomik özgürlüğünü kazanmış kadın, güçlü olur. Güçlü kadınlar ise güçlü nesiller yetiştirerek güçlü bir toplum yaratırlar. Kıbrıs Türk Kadını da üretkendir, mücadelecidir.

Yürekten inanmaktayım ki, hem dünya, hem de ülkemiz, kadınların emekleriyle daha güzel olacaktır. Fırsat verildiğinde bilmekteyiz ki kadınlarımızın başaramayacakları hiçbir şey yoktur.

Sözlerime son verirken İŞ’TE Kadınlar zirvesiyle, Türkiye’de alanında lider başarılı iş kadınlarının KKTC’deki kadınlarımızla buluşarak, bilgi birikimlerini, tecrübelerini paylaşıp, kadın dayanışması adına da önemli bir örnek teşkil ettiğini vurgulamak isterim. Bu organizasyona emek veren herkesi gönülden tebrik eder, saygı ve sevgilerimi sunarım."